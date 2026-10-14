За твердженням міноборони Росії, для ударів застосували високоточну зброю наземного базування та ударні безпілотники великої дальності.

Що заявили в Росії?

У міноборони країни-агресорки зазначили, що уражені об'єкти нібито використовували для потреб оборонної промисловості та Збройних Сил України.

Серед цілей у Києві російське відомство назвало центр обробки даних "АТМ Укрсиббанк", Дарницьку ТЕЦ-4 та Київську ТЕЦ-5. На Київщині, за версією російської сторони, під удар потрапили Київська ТЕЦ-6, Трипільська ТЕС та підстанція "Київська". Крім того, росіяни заявили про ураження Харківської ТЕЦ-5 і Зміївської ТЕС.

Що розповів Зеленський про наслідки атаки?

Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі російські війська застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів проти енергетичної й критичної інфраструктури Києва, Київської області та Харкова.

За словами глави держави, удар був цілеспрямованим і припав саме на енергетичну інфраструктуру, яку Росія мала не атакувати в межах оголошеного Дональдом Трампом енергетичного перемир'я.

Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було,

– наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Росія не сприймає слова американського президента як достатньо сильний сигнал для припинення атак.

За даними Зеленського, близько 600 тисяч людей залишилися без електроенергії. Крім того, пошкоджень зазнали 26 елементів українського електроенергетичного комплексу та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

Що відомо про енергетичне перемир'я?

11 жовтня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися негайно припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас Зеленський тоді зазначив, що Київ не отримував інформації про таку домовленість, але готовий підтримати перемир'я, якщо Москва також погодиться його дотримуватися.

Після оголошення Трампа російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру продовжилися. Зеленський закликав не ігнорувати дії Росії та наголосив на необхідності реальних кроків для припинення ударів.

Нагадаємо, що вже 12 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія ігнорує енергетичне перемир'я. Президент підкреслив, що такі дії російської армії є чітким сигналом відсутності наміру дотримуватися будь-яких домовленостей.