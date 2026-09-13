Оккупанты цинично оправдали массированную атаку на Украину: что в России придумали на этот раз

Министерство обороны России дерзко заявило о нанесении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые, якобы, использовались для перевозки военных грузов из Европы.

Заявления оборонного ведомства страны-террористки цитируют пропагандистские СМИ.

Что в России заявили об ударе по Украине?

Минобороны страны-агрессора заявило, что ночью российские войска якобы нанесли групповые удары по логистическим и энергетическим объектам в Украине.

Согласно традиционным утверждениям ведомства, атаки осуществлялись с помощью так называемого "высокоточного" авиационного оружия и ударных БПЛА.

В Минобороны России утверждают, что под удар могла попасть логистическая база "Новой почты" в Нерубайском в Одесской области, которую российская сторона цинично называет объектом хранения и распределения военных грузов.

Также россияне заявили о якобы поражении подстанций "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве, которые, по их версии, обеспечивают работу портовой и логистической инфраструктуры.

Кроме того, в российском ведомстве заявили о возможном поражении железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которая якобы используется для перевозки военных грузов из стран Европы. В то же время эти утверждения пока не имеют независимого подтверждения.

Важно! Российский дронный террор продолжается почти беспрерывно. О том, куда летят вражеские цели и каким городам грозит опасность, читайте в хронологии 24 Канала.

Отметим также, что россияне не собираются прекращать удары по Украине даже на период возможных мирных переговоров. При этом глава МИД России Сергей Лавров назвал приглашение Зеленского в Москву "огромным жестом доброй воли" с их стороны.