Об этом для "РБК-Украина" рассказали высокопоставленные собеседники.

Смотрите также ВСУ взяли под контроль логистическую артерию в Крым: военный обозреватель объяснил, как это удалось

Что помогло остановить россиян на фронте?

В общем, тактика российской армии остается неизменной: она действует малыми штурмовыми группами, которые проникают на позиции, накапливаются, а затем переходят к атакам. В то же время эффективность таких действий снизилась из-за новых условий на поле боя.

Украинские силы наносят противнику значительные потери – до около 35 тысяч человек ежемесячно, включая убитыми и ранеными, из которых примерно 60 – 62% являются безвозвратными потерями, и это приводит к тому, что российское пополнение фактически не успевает компенсировать потери.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К слову, только в течение суток российская армия не досчиталась 1410 своих солдат.

Вторым важным фактором стало резкое увеличение использования украинских дронов, которые позволяют эффективнее срывать штурмы, постоянно контролировать поле боя и наносить удары еще на подходах к позициям.

В то же время массовое применение БпЛА с обеих сторон значительно расширило так называемую "зону поражения", где любые перемещения находятся под постоянной угрозой. Поэтому российское командование вынуждено отодвигать логистические подразделения, штабы и места скопления сил на расстояние 20 – 40 километров от линии фронта.

Украинская сторона примерно четыре месяца назад начала системно поражать эту оперативную глубину, нанося удары по логистике, складах, командных пунктах, местах сосредоточения техники и личного состава, а также по операторам беспилотников.

Кроме того, активно применяются более современные дроны, в частности Hornet американского производства и их украинские и немецкие аналоги, благодаря чему под удары теперь попадают даже относительно небольшие цели, такие как грузовики или топливозаправщики.

Интенсивные удары фиксируются также в районах Горловки и на ключевых логистических маршрутах Донецк – Мариуполь – Крым. Хотя эти действия пока не привели к полному перелому на фронте, они затрудняют российской армии накопление сил и обеспечение непрерывной логистики.

В случае сохранения нынешней динамики и усиления контроля в воздухе вблизи линии соприкосновения это может заставить российское командование пересмотреть свои планы, хотя в то же время и оно адаптируется, пытаясь внедрять подобные технологические решения.

По словам Зеленского, Силы обороны Украины эффективно вводят дальнобойные санкции в рамках соответствующего плана. В течение недели под ударом были цели в ряде российских регионов, в частности в Ярославской, Рязанской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Новгородской, Нижегородской и Краснодарской областях.

В частности, буквально накануне, пылал Саратовский НПЗ. Президент также показал кадры результатов работы наших военных.