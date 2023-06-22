Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, россияне могут создать еще одну техногенную катастрофу.

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Самый опасный период

Жданов отметил, что самый опасный период будет в момент, россияне уже отступят от ЗАЭС или сдадутся в плен, а украинские специалисты еще не вернулись. Ситуация будет очень нестабильной.

В этот переходный период, когда одни уже ушли, другие еще не пришли, реакторы начнут нагреваться, ситуация будет очень нестабильная. Наша задача – вовремя ее перехватить и не допустить, чтобы она произошла. На мой взгляд, для этого россияне заминировали водоем. Это шантаж. Как сказал один российский военный: "Если не мы, то пустыня",

– объяснил он.

Жданов о заминировании ЗАЭС: смотрите видео

Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости

Начальник ГУР Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что Россия дополнительно заминировала один из охладителей ЗАЭС. Он отметил, что ранее российские террористы разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС в результате подрыва Каховской дамбы.

В Энергоатоме отметили, что по состоянию на 22 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС – стабилен. Ситуация остается контролируемой.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня обратился к миру с сообщением, что Россия готовит теракт на оккупированной ЗАЭС. Он отметил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта в ЗАЭС с выбросом радиации.

Спикер Кремля Дмитрий Песков поспешил оправдываться. Он сказал, что заявление украинского лидера – вроде бы ложь.

Алгоритм действий в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала