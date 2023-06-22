Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, росіяни можуть створити ще одну техногенну катастрофу.

До теми Напружена ситуація на ЗАЕС: який зараз рівень води у ставку-охолоджувачі станції

Найнебезпечніший період

Жданов зазначив, що найнебезпечніший період буде у момент, росіяни вже відступлять від ЗАЕС або здадуться у полон, а українські спеціалісти ще не повернулись. Ситуація буде дуже нестабільною.

У цей перехідний період, коли одні вже пішли, а інші ще не прийшли, реактори почнуть нагріватись, ситуація буде дуже нестабільна. Наше завдання – вчасно її перехопити та не допустити, щоб вона сталась. На мою думку, для цього росіяни замінували водойму. Це шантаж. Як сказав один російський військовий: "Якщо не ми, то пустеля",

– пояснив він.

Жданов про замінування ЗАЕС: дивіться відео

Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

Начальник ГУР Кирило Буданов 20 червня повідомив, що Росія додатково замінувала один з охолоджувачів ЗАЕС. Він зауважив, що перед тим російські терористи зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської греблі.

У Енергоатомі зазначили, що станом на 22 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – стабільний. Ситуація залишається контрольованою.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня звернувся до світу з повідомленням, що Росія готує теракт на окупованій ЗАЕС. Він наголосив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС з викидом радіації.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков поспішив виправдовуватись. Він сказав, що заява українського лідера – начебто брехня.

Алгоритм дій у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу