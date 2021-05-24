Оккупанты обвиняют его в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Очередное заседание состоялось 24 мая.
Наступит день, когда обильным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, – Чубаров
"Срок наказания будут исчислять с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации", – заявил крымский прокурор. Оккупанты планируют объявить приговор 1 июня.
Как пишет "Крымский процесс", обвинение заявило, что "вина Чубарова полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами".
Россия против Чубарова: что известно
- В конце марта 2020 года Следком России заочно предъявил обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.
- Дела возбудили по статьям об организации массовых беспорядков и публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.
- При этом, свидетели по делу заявляли, что когда Чубаров подходил к местам, где наблюдалось напряжение, конфликты наоборот прекращались.
- Украинская прокуратура АР Крым открыла уголовное производство против оккупационных "правоохранителей" за незаконное преследование Чубарова.