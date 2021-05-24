Окупанти звинувачують його в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Чергове засідання відбулося 24 травня.
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"Термін покарання рахувати з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації", – заявив кримський прокурор. Окупанти планують оголосити вирок 1 червня.
Як пише "Кримський процес", обвинувачення заявило, що "вина Чубарова повністю доведена свідченнями потерпілих, свідків та іншими доказами".
Росія проти Чубарова: що відомо
- Наприкінці березня 2020 року Слідком Росії заочно висунув обвинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.
- Справи порушили за статтями про організацію масових заворушень й публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії.
- При цьому, свідки у справі заявляли, що коли Чубаров підходив до місць, де спостерігалася напруга, конфлікти навпаки припинялися.
- Українська прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження проти окупаційних "правоохоронців" через незаконне переслідування Чубарова.