Россия запугивает население севера оккупированного Крыма наступлением ВСУ

Оккупанты пытаются запугать жителей временно оккупированного Крыма.

Как объяснили в Генштабе Вооруженных сил Украины, россияне кормят местных жителей "страшилками" о наступлении украинской армии.

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В то же время, в ВСУ предупредили и о том, что российская ФСБ создает в оккупированном Крыму оперативные группы для работы с населением, в частности – для выявления сопротивления.

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