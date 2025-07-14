Об этом 24 Каналу сообщил авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что это затрудняет сбивание вражеских целей. Украина должна ввести организационно-технический процесс, чтобы эффективнее уничтожать "Шахеды".

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Что изменилось в российских "Шахедах"?

Авиационный эксперт отметил, что в прошлом году россияне могли производить 70 "Шахедов" в сутки, сейчас – примерно 100. Запускают россияне за день гораздо большую цифру, что означает "игру" в накопление. Удары Украины по производствам дронов не повлияли существенно на их изготовление.

По его мнению, ближайшие 4 – 5 месяцев россияне не смогут увеличить количество "Шахедов". Они сейчас только строят корпуса. Однако если они запустят их на максимальную мощность и Китай быстро доставит им оборудование, количество "Шахедов" возрастет на 30% или даже 50%.

Сейчас ситуация изменилась – изменились сами "Шахеды", тактика их использования. Они не только летают на разных высотах и обходят наши ПВО или ЗРК, россияне увеличили качество отдельных "Шахедов". Среди стаи вылетают разведчики, которые имеют связь с центром управления. Некоторые "Шахеды" имеют возможности перепрограммирования в процессе полета. Есть "Шахеды" с датчиками, которые могут нападать на сами мобильно-огневые группы,

– отметил Криволап.

Он отметил, что в России также появились "Шахеды" с оптикой и двойными каналами связи, чтобы ими можно было управлять как FPV-дронами. Один такой беспилотник стоит 200 – 300 тысяч долларов.

В то же время бояться, что они будут иметь большую скорость не стоит, ведь тогда они будут легкой мишенью для самолетов тактической авиации, в том числе и F-16.

Заметьте! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что Россия имеет 11 стационарных пусковых площадок для "Шахедов", откуда могут запускать от 20 – до 60 единиц. Однако сейчас они начали запускать "Шахеды" еще и с грузовиков и пикапов.

Авиационный эксперт добавил, что наша страна должна организовать противодействие. Например, можно создать самолет легкомоторной авиации как боевую единицу, который бы качественно сбивал российские цели. Возможности для этого есть, но нужно также согласование сил ПВО и ДФТГ.

К слову, россияне также производят новые дроны на фронте. Так, недавно украинские защитники зафиксировали появление нового типа российского дрона, способного поражать цели даже во время движения. Он является меньших размеров и с грузоподъемностью до 15 килограммов взрывчатки.