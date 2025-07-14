Про це 24 Каналу повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, що це ускладнює збиття ворожих цілей. Україна має запровадити організаційно-технічний процес, щоб ефективніше знищувати "Шахеди".

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Що змінилось в російських "Шахедах"?

Авіаційний експерт зауважив, що минулого року росіяни могли виробляти 70 "Шахедів" на добу, зараз – приблизно 100. Запускають росіяни за день набагато більшу цифру, що означає "гру" в накопичення. Удари України по виробництвах дронів не вплинули суттєво на їх виготовлення.

На його думку, найближчі 4 – 5 місяців росіяни не зможуть збільшити кількість "Шахедів". Вони зараз лише будують корпуси. Однак якщо вони запустять їх на максимальну потужність і Китай швидко доставить їм обладнання, кількість "Шахедів" зросте на 30% або й 50%.

Зараз ситуація змінилась – змінились самі "Шахеди", тактика їх використання. Вони не лише літають на різних висотах та обходять наші ППО чи ЗРК, росіяни збільшили якість окремих "Шахедів". Серед зграї вилітають розвідники, які мають зв'язок з центром керування. Деякі "Шахеди" мають можливості перепрограмування в процесі польоту. Є "Шахеди" з датчиками, які можуть нападати на самі мобільно-вогневі групи,

– наголосив Криволап.

Він зауважив, що в Росії також з'явились "Шахеди" з оптикою та подвійними каналами зв'язку, щоб ними можна було керувати як FPV-дронами. Один такий безпілотник коштує 200 – 300 тисяч доларів.

Водночас боятись, що вони будуть мати більшу швидкість не варто, адже тоді вони будуть легкою мішенню для літаків тактичної авіації, зокрема і F-16.

Зауважте! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що Росія має 11 стаціонарних пускових майданчиків для "Шахедів", звідки можуть запускати від 20 – до 60 одиниць. Однак зараз вони почали запускати "Шахеди" ще й з вантажівок і пікапів.

Авіаційний експерт додав, що наша країна повинна організувати протидію. Наприклад, можна створити літак легкомоторної авіації як бойову одиницю, який б якісно збивав російські цілі. Можливості для цього є, але потрібне також узгодження сил ППО та ДФТГ.

До слова, росіяни також проваджують нові дрони на фронті. Так, нещодавно українські захисники зафіксували появу нового типу російського дрона, здатного вражати цілі навіть під час руху. Він є менших розмірів і з вантажопідйомністю до 15 кілограмів вибухівки.