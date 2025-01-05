Россия атаковала Украину 103 дронами: сколько "Шахедов" сбила ПВО

В ночь на 5 января оккупанты запустили по Украине более сотни ударных дронов. ПВО работала в девяти областях. Вражеские попадания не зафиксированы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня 05.01.2025

С 19:00 4 января россияне атаковали 103 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Ударные дроны запускали с таких направлений: Брянск, Миллерово и Орел.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины отражали очередное нападение агрессора.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 61 ударного БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов,

– отметили в Воздушных силах.

Защитники неба работали по российским беспилотникам в 9 областях, – Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой.

Попаданий (врага – 24 Канал) не зафиксировано. 42 беспилотника-имитатора – локально потеряны (без негативных последствий),

– подчеркнули в Воздушных силах.

Также сообщили, что на Харьковщине в результате падения пораженного дрона повреждены несколько частных домов. Пострадавшим уже оказывают помощь.

Сколько дронов сбили 5 января / Инфографика Воздушных сил