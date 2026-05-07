Россия запустила по Украине более 100 БпЛА: как отработала ПВО

В ночь на 7 мая российская армия продолжила бить по Украине с воздуха. Так, противник запустил 102 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбито?

По данным Воздушных сил, по Украине вечером 6 мая летели 102 ударных беспилотника. Россия била БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" из разных направлений. Дроны летели с территории государства-агрессора, а также с временно оккупированных Донецка и Крыма.

Предварительно, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 92 российских БпЛА. Атаку отражали на Севере и Востоке страны, но не обошлось без прилетов.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях,

– добавили в ВС ВСУ.

Как обычно, очередную воздушную атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильно-огневые группы.

Каковы последствия российского террора?

К утру 7 мая российская армия обстреляла Днепр. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека, в том числе беременная 21-летняя женщина. Также возник пожар в пятиэтажке, повреждены несколько домов рядом и машины.

Накануне два вражеских беспилотника попали в здание детского сада в Сумах. Из-за этого удара погибли два человека и еще 8 пострадали.