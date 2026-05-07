Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збито?

За даними Повітряних сил, по Україні звечора 6 травня летіло 102 ударні безпілотники. Росія била БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" з різних напрямків. Дрони летіли з території держави-агресора, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Попередньо, сили протиповітряної оборони збили або подавили 92 російські БпЛА. Атаку відбивали на Півночі та Сході країни, але не минулось без прильотів.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях,

– додали у ПС ЗСУ.

Як зазвичай, чергову повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільно вогневі групи.

Які наслідки російського терору?

Під ранок 7 травня російська армія обстріляла Дніпро. Внаслідок атаки постраждали щонайменше дві людини, в тому числі вагітна 21-річна жінка. Також виникала пожежа у п'ятиповерхівці, пошкоджено кілька будинків поруч та автівки.

Напередодні два ворожі безпілотники влучили у будівлю дитячого садочку в Сумах. Через цей удар загинуло дві людини та ще 8 постраждали.