Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС: это зафиксировала камера наблюдения

Украина сообщила об очередном акте ядерного терроризма со стороны России. Страна-агрессор запустила ракеты над Южноукраинской АЭС.

16 апреля 2022 года над площадкой станции пролетели 3 ракеты. Вероятно, их выпустили с территории Беларуси в направлении Николаева.

К теме На ЗАЭС приехала новая бригада из Росатома: работники послали их "за кораблем"

Одну из них зафиксировали камеры наблюдения Южноукраинской АЭС.

Ракеты могли не обойти станцию

Российские ракеты угрожали безопасности станции. В Энергоатоме подчеркнули, что попадание могло привести к ядерной катастрофе.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой,

– сообщили в Энергоатоме.

Предприятие назвало запуск ракет над станцией актом ядерного терроризма, который угрожает безопасности всего мира.

Еще раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС и установления демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС,

– отметили в пресс-службе.