Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 910 дней. О главных событиях этих суток рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Сдержанный оптимизм: как операция на Курщине влияет на отношения Украины с Западом
В России заявили об "одной из крупнейших" атак дронов на Москву
В общем, над Москвой насчитали 10 беспилотных летательных аппаратов, которые якобы все были сбиты. Это одна из крупнейших попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время.
На Киевщине работала ППО
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 1:41 21 августа. Перед этим, в 1:35 военные предупреждали о движении российских беспилотников.
Позже написали, что ПВО работает по целям.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области объявили воздушную тревогу ночью 21 августа 2024 года из-за угрозы "Шахедов". Это произошло в 02:45. А в 03:40 местные онлайн-сообщества начали писать о звуках взрывов, которые слышит Хмельницкий и область.
Ростовскую область атаковала ракета: власти пишут о "ПВО"
Ростовскую область России атаковала ракета. Губернатор региона, как всегда, заявил о "работе ПВО".
Местные россияне в телеграм-каналах пишут, что шокированы от слов губернатора. В комментариях под его постом отмечают, что их слова удаляют очень быстро.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы ориентировочно в 1 ночи 21 августа силы ПВО на Западе Ростовской области "сбили ракету".
В российском Брянске и Белгороде прогремели взрывы
В российских городах Брянск и Белгород раздавались взрывы. Россияне традиционно начали писать о "сбивании" беспилотников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы российские военные в течение часа обнаружили и сбили 7 беспилотников.
В российском Белгороде после объявления воздушной тревоги также услышали взрывы. Россияне уже даже показывают якобы "обломки сбитых воздушных целей", однако губернатор Гладков ситуацию никак не комментировал.
На нефтебазе в Ростовской области третьи сутки пожар, взорвался еще один резервуар, –СМИ
На нефтебазе в Пролетарске возле Ростова на рассвете 18 августа в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар, который продолжается и по состоянию на 21 августа. Более того, там взорвался еще один резервуар.
Российские телеграмм-каналы вечером 20 августа заявили, что взорвалась еще одна цистерна. До этого писали об 11 резервуарах, которые выгорели во время пожара.