Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 910 днів. Про головні події цієї доби розповідає 24 Канал.
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У Росії заявили про "одну з найбільших" атак дронів на Москву
Загалом, над Москвою нарахували 10 безпілотних літальних апаратів, які нібито всі були збиті. Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час.
На Київщині працювала ППО
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 1:41 21 серпня. Перед цим, о 1:35 військові попереджали про рух російських безпілотників.
Пізніше написали, що ППО працює по цілях.
У Хмельницькій області прогриміли вибухи
У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу вночі 21 серпня 2024 року через загрозу "Шахедів". Це сталося о 02:45. А о 03:40 місцеві онлайн-спільноти почали писати про звуки вибухів, які чує Хмельницький та область.
Ростовську область атакувала ракета: влада пише про "ППО"
Ростовську область Росії атакувала ракета. Губернатор регіону, як завжди, заявив про "роботу ППО".
Місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора. У коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють дуже швидко.
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито орієнтовно о 1 ночі проти 21 серпня сили ППО на Заході Ростовської області "збили ракету".
У російському Брянську та Бєлгороді пролунали вибухи
У російських містах Брянськ та Бєлгород лунали вибухи. Росіяни традиційно почали писати про "збиття" безпілотників.
Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито російські військові протягом години виявили та збили 7 безпілотників.
У російському Бєлгороді після оголошення повітряної тривоги також почули вибухи. Росіяни вже навіть показують нібито "уламки збитих повітряних цілей", проте губернатор Гладков ситуацію ніяк не коментував.
На нафтобазі у Ростовській області третю добу пожежа, вибухнув ще один резервуар, – ЗМІ
На нафтобазі у Пролетарську біля Ростова вдосвіта 18 серпня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа, яка триває й станом на 21 серпня. Ба більше, там вибухнув ще один резервуар.
Російські телеграм-канали ввечері 20 серпня заявили, що вибухнула ще одна цистерна. До цього писали про 11 резервуарів, які вигоріли під час пожежі.