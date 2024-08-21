06:43, 21 серпня

Ростовську область Росії атакувала ракета. Губернатор регіону, як завжди, заявив про "роботу ППО".

Місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора. У коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють дуже швидко.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито орієнтовно о 1 ночі проти 21 серпня сили ППО на Заході Ростовської області "збили ракету".