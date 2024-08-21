Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, додавши, що є певні обмеження. Вони стосуються використання зброї.

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Як Захід ставиться до подій на Курщині

"Ми побачили, що Курська операція спочатку викликала стриманий оптимізм на Заході. Сполучені Штати й представники європейських країн повторили відомі тези про право України на самооборону та не вдавалися в додаткові деталі", – розповів Дмитро Шеренговський.

Потім наші партнери заявляли, що нібито нічого особливого не сталося, Україна має право проводити такі контрнаступальні дії, зокрема на території Росії. Навіть почалися дебати стосовно того, яку зброю можна використовувати.

У цьому контексті ми побачили, що ніхто особливо не стримував Україну. Ба більше, у західній пресі з'явилися публікації колишніх військових армії НАТО, які висловили своє захоплення діями України.

Вони в захваті від того, що такими силами й плануванням Україні вдалося це зробити. Прорив важливий з воєнного погляду, адже ми беремо під контроль територію, яку потім теоретично можемо обміняти, збільшуємо кількість військовополонених,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

До того ж всі побачили, що "червоні лінії", про які так багато говорив Владімір Путін, – не працюють. Колись російський диктатор погрожував ядерною війною, якщо чиїсь війська перетнуть кордон, але цього не сталося. У шантаж та погрози Росії вже ніхто не вірить.

"Своїми діями Україна доводить про те, що можна воювати конвенційно, перемагати Росію, а допомога, яку надають нам партнери, може призвести до таких результатів", – наголосив політолог-міжнародник.