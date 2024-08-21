Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, добавив, что есть определенные ограничения. Они касаются использования оружия.

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Как Запад относится к событиям на Курщине

"Мы увидели, что Курская операция сначала вызвала сдержанный оптимизм на Западе. Соединенные Штаты и представители европейских стран повторили известные тезисы о праве Украины на самооборону и не вдавались в дополнительные детали", – рассказал Дмитрий Шеренговский.

Затем наши партнеры заявляли, что якобы ничего особенного не произошло, Украина имеет право проводить такие контрнаступательные действия, в частности на территории России. Даже начались дебаты относительно того, какое оружие можно использовать.

В этом контексте мы увидели, что никто особо не сдерживал Украину. Более того, в западной прессе появились публикации бывших военных армии НАТО, которые выразили свое восхищение действиями Украины.

Они в восторге от того, что такими силами и планированием Украине удалось это сделать. Прорыв важен с военной точки зрения, ведь мы берем под контроль территорию, которую потом теоретически можем обменять, увеличиваем количество военнопленных,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

К тому же все увидели, что "красные линии", о которых так много говорил Владимир Путин, – не работают. Когда-то российский диктатор угрожал ядерной войной, если чьи-то войска пересекут границу, но этого не произошло. В шантаж и угрозы России уже никто не верит.

"Своими действиями Украина доказывает о том, что можно воевать конвенционно, побеждать Россию, а помощь, которую предоставляют нам партнеры, может привести к таким результатам", – отметил политолог-международник.