Наступление наших войск продемонстрировало, что "красных линий" в российско-украинской войне не существует. Такое мнение в интервью высказал бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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Что сказал Ходжес

Генерал-лейтенант говорит, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заход в Курскую область украинских военных в "привычной ему манере", обстреляв супермаркет в Константиновке из ствольной артиллерии, в результате чего погибли люди.

Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Худшее, что он сделал – это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго,

– заверил он.

В то же время отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что "красных линий" больше не существует, Ходжес сказал: "Я определенно надеюсь, что не существует". По его словам, Украина не намерена захватывать Курскую область.

Однако он отметил, что эта операция заставит Россию переосмыслить свои действия. Военный отметил, что таким образом Украина защищается от российских нападений.

Кстати, издание The Guardian пишет, что украинские бойцы ожидают того, что логистические функции будут перенесены "внутрь России", поскольку линии снабжения становятся растянутыми. Прорыв, который должен был испытать российскую оборону, постепенно превращается в полномасштабное наступление.