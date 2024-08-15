Наступ наших військ продемонстрував, що "червоних ліній" у російсько-українській війні не існує. Таку думку в інтерв'ю висловив колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

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Що сказав Годжес

Генерал-лейтенант каже, що російський диктатор Владімір Путін відреагував на захід до Курської області українських військових у "звичній йому манері", обстрілявши супермаркет у Костянтинівці зі ствольної артилерії, внаслідок чого загинули люди.

Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив – це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго,

– запевнив він.

Водночас відповідаючи на уточнювальне запитання, чи значить це, що "червоних ліній" більше не існує, Годжес сказав: "Я безумовно сподіваюся, що не існує". За його словами, Україна не має наміру захоплювати Курську область.

Однак він зазначив, що ця операція змусить Росію переосмислити свої дії. Військовий наголосив, що у такий спосіб Україна захищається від російських нападів.

До речі, видання The Guardian пише, що українські бійці очікують на те, що логістичні функції будуть перенесені "всередину Росії", оскільки лінії постачання стають розтягнутими. Прорив, що мав випробувати російську оборону, поступово перетворюється на повномасштабний наступ.