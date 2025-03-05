Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. К слову, Воздушные силы ВСУ написали об ударных беспилотниках на юге области с курсом на город еще в 20:51.
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Вечером 4 марта враг в очередной раз запустил по Украине "Шахеды". В частности, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. К слову, Воздушные силы ВСУ написали об ударных беспилотниках на юге области с курсом на город еще в 20:51.
Смотрите также "Шахеды" атакуют страну: в каких областях раздается тревога