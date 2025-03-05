Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. До слова, Повітряні сили ЗСУ написали про ударні безпілотники на півдні області з курсом на місто ще о 20:51.

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