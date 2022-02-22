Соответствующую информацию обнародовали 22 февраля. В частности, спикер Владимира Путина и глава МИД озвучивают разные версии.
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В МИДе говорят о "признании" на нынешних территориях
В комментарии "Интерфаксу" замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия "признает" территории так называемых самопровозглашенных "республик" на нынешних территориях.
Пределы, в рамках которых руководство самопровозглашенных "республик" осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию,
– заявил политик.
Хотя в так называемых "конституциях" самопровозглашенных "республик" говорится, что их территория отвечает Донецкой и Луганской областям Украины.
Калашников и Песков говорят о Луганской и Донецкой областях Украины
Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что так называемые "республики" будут "признаны" Россией в пределах Донецкой и Луганской областей. Однако добавил, что:
- "в этом соглашении не уточняется, но я думаю, что подразумевается государственность, которая была утверждена на так называемом "референдуме", который был проведен в других пределах, чем те, которые сейчас занимают самопровозглашенные "республики";
- сейчас последние "занимают" территорию меньше, чем это было на "референдуме", но они считают, что их "государство" распространяется на ту территорию тоже;
- как эти границы будут восстанавливаться, по этому соглашению и не предусмотрено".
В течение дней это будет все уточнено и решено,
– заявил Калашников.
В то же время спикер Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил, что Кремль "признал" так называемые самопровозглашенные "республики" на оккупированной Россией части Донбасса в тех границах, в которых они сами себя провозглашали.
(В пределах – 24 канала), когда эти две "республики" были провозглашены. В тех пределах, в которых они существуют и были провозглашены,
– ответил на уточняющий вопрос Песков.
Кстати, во время так называемого заседания Совбеза России говорилось и о признании на так называемых нынешних территориях "республик", так и на более широких территориях – то есть в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.
В частности, такое предложение подавал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Кратко о "признании" Россией боевиков
- 21 февраля Владимир Путин созвал показательное заседание Совбеза России, которое транслировали СМИ.
- На нем он якобы заслушал мнения чиновников России, хотя все они были прописаны по "методичке Кремля". После этого президент России заявил, что примет решение в этот же день.
- Впоследствии он записал видео, в котором заявил о "признании" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.
- Однако в указе Владимира Путина о "признании" боевиков не указано, о каких именно территориях говорится и нет конкретного определения их границ.
- Хотя в Москве говорят о нынешних территориях, это создает серьезные риски – Россия сможет высказать незаконные претензии на всю территорию областей Украины.
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