Відповідну інформацію оприлюднили 22 лютого. Зокрема речник Володимира Путіна та глава МЗС озвучують різні версії.

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У МЗС кажуть про "визнання" на нинішніх територіях

У коментарі "Інтерфаксу" заступник очільника МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Росія "визнає" території так званих самопроголошених "республік" на нинішніх територіях.

Межі, в рамках яких керівництво самопроголошених "республік" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію,

– заявив політик.

Хоча у так званих "конституціях" самопроголошених "республік" мовиться, що їхня територія відповідає Донецькій та Луганській областям України.

Калашніков та Пєсков кажуть про Луганську та Донецьку області України

Глава думського комітету у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані "республіки" будуть "визнані" Росією у межах Донецької та Луганської областей. Проте додав, що:

"у цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на так званому "референдумі", який був проведений в інших межах ніж ті, які зараз займають самопроголошені "республіки";

зараз останні "займають" територію меншу, ніж це було на "референдумі", та вони вважають, що їхня "державність" поширюється на ту територію теж;

як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено".

Протягом днів це буде все уточнено та вирішено,

– заявив Калашніков.

Натомість речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС заявив, що Кремль "визнав" так звані самопроголошені "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу в тих межах, в яких вони самі себе проголошували.

(У межах – 24 канал), коли ці дві "республіки" були проголошені. У тих межах, у яких вони існують і були проголошені,

– відповів на уточнююче питання Пєсков.

До речі, під час так званого засідання Радбезу Росії мовилось й про визнання на так званих нинішніх територіях "республік", так і на ширших територіях – тобто у межах Луганської та Донецької областей України.

Зокрема таку пропозицію подавав міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

Коротко про "визнання" Росією бойовиків

21 лютого Володимир Путін скликав показове засідання Радбезу Росії, яке транслювали ЗМІ.

На ньому він заслухав нібито думки посадовців Росії, хоча всі вони були прописані за "методичкою Кремля". Після цього президент Росії заявив, що ухвалить рішення у це же день.

Згодом він записав відео, в якому заявив про "визнання" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.

Проте в указі Володимира Путіна про "визнання" бойовиків не зазначено, про які саме території мовиться та немає конкретного визначення їхніх меж.

Хоч у Москві говорять про нинішні території, та це створює серйозні ризики – Росія зможе висловити незаконні претензії на всю територію областей України.

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