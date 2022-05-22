Россия заставила Украину и Польшу забыть споры прошлого, – Зеленский в Раде

Владимир Зеленский выступил 22 мая на заседании Верховной Рады. Президент поздравил в украинском парламенте польского коллегу Анджея Дуду.

Глава государства назвал президента Польши "другом и братом" для Украины. После этого нардепы поднялись с сидений и приветствовали Дуду громкими аплодисментами.

Никто не сможет нарушить наше единство, – Дуда с мощной речью выступил в Раде