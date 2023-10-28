В американском Институте изучения войны заявили, что враг бросил украинцев в добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий". Наша разведка ранее сообщала, что Украина работает над самым масштабным обменом, чтобы вернуть всех на всех.

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Что известно о принудительной "вербовке" наших бойцов

Вероятно, российские власти заставляли украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования", которые будут воевать в Украине, что было бы явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных,

– заявили аналитики ISW.

По их данным, 27 октября 2023 года росСМИ написали о том, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" ориентировочно 70 украинских военнопленных из разных российских исправительных колоний. Более того, враги заявили, что они уже начали обучение и после его завершения украинцев направят на неопределенный участок линии фронта.

Специалисты объяснили, что это нарушает Женевскую конвенцию о военнопленных. Ведь документ предполагает, что:

"ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может быть подвергнут огню в зоне боевых действий";

пленник не может "привлекаться на работу, которая является нездоровой или опасной по характеру".

Украина вернула тела 50 погибших украинских бойцов

Украина сумела вернуть тела 50 наших военных. В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что тела бойцов передадут правоохранителям и судебно-медицинским экспертам. Они должны организовать и провести следственные действия и судебные экспертизы.

Кстати, с начала полномасштабного вторжения Украина уже сумела вернуть ориентировочно 2600 граждан. Возвратить украинцев удалось в процессе 48 обменов.