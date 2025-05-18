Россия намеренно затягивает мирные переговоры неприемлемыми для Киева требованиями, – ISW

Затягивание Россией переговоров подчеркивает ее нежелание участвовать в "добросовестных переговорах" по прекращению огня или окончательного соглашения для завершения войны в Украине. Озвученные требования страны-агрессора противоречат мирному плану США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 17 мая.

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Предпосылки для прекращения огня

В Стамбуле российская делегация сформулировала свои требования по окончательному мирному урегулированию как предварительные условия для прекращения огня. В Институте изучения войны считают – целью России остается полная капитуляция Украины.

По данным источников Bloomberg, страна-агрессорка добивалась передачи ей Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, а также признания их российской территорией от международного сообщества.

Кроме того, путинские переговорщики требовали "нейтрального статуса" для Украины, отказа от иностранного контингента и претендования на репарации.

Россия переформулировала свои территориальные требования, которые обычно являются предметом переговоров о прекращении войны, как предпосылки для прекращения огня,

– считают в ISW.

Встреча Путина и Зеленского

В субботу, 17 мая, представитель Кремля заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться только при условии достижения делегациями определенных договоренностей. Дмитрий Песков также подчеркнул – все переговоры должны проходить за закрытыми дверями.

Заявления Пескова, вероятно, намеренно неконкретные, чтобы еще больше задержать прогресс в российско-украинских переговорах,

– считают аналитики.

Россия удвоила свои усилия по затягиванию мирных процессов. По данным оппозиционных СМИ, Кремль рассматривает дискуссии между Путиным и Зеленским как такие, что "не подлежат обсуждению", ведь Москва знает – ее условия неприемлемы для Киева. Кроме того, российские чиновники якобы не планируют обсуждать подготовку к встрече президентов.

Напомним, в Институте изучении войны также заявили о продвижении российских войск на Торецком и Новопавловском направлениях, в частности захвате Багатира.