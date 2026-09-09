Путин считает эту зиму переломной: какой план готовит российский диктатор

Россия продолжает наносить массированные удары по Украине и в то же время поддерживает разговоры о возможных переговорах. В Кремле пытаются продемонстрировать готовность к диалогу, однако реальных признаков того, что Москва собирается отказаться от своих военных целей, пока нет.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин сейчас заинтересован прежде всего в том, чтобы выиграть время. Российский диктатор рассчитывает воспользоваться проблемами Украины с ПВО, усилить давление зимой и вновь попытаться реализовать давно отложенный план по захвату Донбасса.

Путин делает ставку на зиму

Реальных предпосылок для содержательных переговоров с Кремлем сейчас нет. Путин рассчитывает, что зимой сможет усилить давление на Украину, воспользовавшись проблемами с ПВО, и вновь попытаться достичь того, что российская армия не смогла реализовать ранее.

Путин убежден, что сможет сломить нас в течение зимы. Он считает, что наши проблемы с ПВО помогут ему дожать нас, и снова уверен, что на этот раз срок захвата Донбасса будет соблюден,

– пояснил Ткачук.

В Кремле эту зиму воспринимают как возможный переломный момент, поэтому договариваться о реальном прекращении войны сейчас не спешат. Разговоры о готовности Москвы к переговорам скорее дают ей возможность выиграть время и создать впечатление, что дипломатический процесс якобы движется.

Он считает, что эта зима станет переломной. Именно поэтому не рассматривает вариантов реальных переговоров, а все, что сейчас происходит вокруг них, – это манипуляции со стороны Москвы и попытка показать, что она якобы готова к каким-то шагам,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Параллельно Россия продолжает переносить собственные сроки захвата Донбасса. Подобные прогнозы звучали и раньше, однако каждый предыдущий дедлайн приходилось откладывать, поэтому нынешние заявления Кремля также остаются частью его попыток убедить американских переговорщиков, что ситуация якобы находится под контролем.

Москва тянет время из-за санкций

Разговоры о возможном возобновлении переговоров после выборов в Госдуму могут быть выгодны Кремлю еще и из-за санкционного трека в США. В Конгрессе по-прежнему не принят законопроект Грэма–Блюменталя, который расширил бы возможности президента США вводить жесткие ограничения против России.

Россияне просто будут делать вид, что они якобы готовы к каким-то переговорам, подавать Виткоффу и Кушнеру все сигналы. А те вместе с Трампом будут рассказывать о большом прогрессе, которого спецпосланцы якобы достигли после визитов в Москву и Киев,

– сказал Ткачук.

Время в этой ситуации работает на Москву. Через несколько недель Конгресс уйдет на каникулы до выборов, а четкой даты голосования по законопроекту о санкциях до сих пор нет. Если процесс затянется, Кремль сможет пройти этот период без нового серьезного пакета ограничений.

Вы понимаете, что делает Россия. Она просто затягивает процесс, чтобы это голосование вообще не состоялось. Это показательные истории для того, чтобы оттянуть все эти процессы и выиграть время,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Параллельно Путин будет продолжать убеждать американских переговорщиков, что способен дожать Украину зимой и захватить Донбасс, хотя предыдущие российские сроки уже неоднократно срывались. Ткачук не ожидает реального прогресса в переговорном процессе осенью и считает, что возможности для серьезных договоренностей могут появиться не раньше весны или лета следующего года.

Ткачук рассказал о плане Путина на зиму: смотрите видео