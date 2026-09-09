Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путін зараз зацікавлений передусім у затягуванні часу. Російський диктатор розраховує використати проблеми України з ППО, посилити тиск узимку та знову спробувати реалізувати давно відкладений план із захоплення Донбасу.

Путін робить ставку на зиму

Реальних передумов для змістовних переговорів із Кремлем зараз немає. Путін розраховує, що взимку зможе посилити тиск на Україну, використавши проблеми з ППО, і знову спробувати досягти того, чого російська армія не змогла реалізувати раніше.

Путін переконаний, що зможе зламати нас упродовж зими. Він вважає, що наші проблеми з ППО допоможуть йому нас дотиснути, і знову впевнений, що цього разу дедлайн із захоплення Донбасу буде реалізований,

– пояснив Ткачук.

У Кремлі цю зиму сприймають як можливий переломний момент, тому домовлятися про реальне припинення війни зараз не поспішають. Розмови про готовність Москви до переговорів радше дають їй можливість виграти час і створити враження, що дипломатичний процес нібито рухається.

Він вважає, що ця зима буде переломною. Саме тому не розглядає варіантів реальних переговорів, а все, що зараз відбувається навколо них, – це маніпуляції з боку Москви і спроба показати, що вона нібито готова до якихось рухів,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Паралельно Росія продовжує переносити власні строки захоплення Донбасу. Подібні прогнози звучали й раніше, однак кожен попередній дедлайн доводилося відкладати, тому нинішні заяви Кремля також залишаються частиною його спроб переконати американських переговорників, що ситуація нібито перебуває під контролем.

Москва затягує час через санкції

Розмови про можливе відновлення переговорів після виборів до Держдуми можуть бути вигідними Кремлю ще й через санкційний трек у США. У Конгресі залишається непроголосованим законопроєкт Грема – Блюменталя, який розширив би можливості президента США запроваджувати жорсткі обмеження проти Росії.

Росіяни просто будуть робити вигляд, що вони нібито готові до якихось переговорів, давати Віткоффу і Кушнеру всі сигнали. А вони разом із Трампом розповідатимуть про великий прогрес, якого спецпосланці нібито досягнули після Москви й Києва,

– сказав Ткачук.

Час у цій ситуації працює на Москву. За кілька тижнів Конгрес піде на канікули до виборів, а чіткої дати голосування за санкційний законопроєкт досі немає. Якщо процес затягнеться, Кремль зможе пройти цей період без нового серйозного пакета обмежень.

Ви розумієте, що робить Росія. Вона просто затягує процес, щоб це голосування взагалі не відбулося. Це показові історії для того, щоб відтягнути всі ці процеси й виграти час,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Паралельно Путін продовжуватиме переконувати американських переговорників, що здатен дотиснути Україну взимку й захопити Донбас, хоча попередні російські дедлайни вже неодноразово зривалися. Ткачук не очікує реального руху в переговорному треку восени й вважає, що можливості для серйозних домовленостей можуть з'явитися не раніше весни або літа наступного року.

Ткачук розповів про план Путіна на зиму: дивіться відео