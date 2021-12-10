Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с президентом США Джо Байденом. По его словам, на предыдущих переговорах главы белого Дома Владимир Путин заверил о том, что Россия не будет нападать на Украину.

По словам Владимира Зеленского, Путин заверил не только Джо Байдена, но и весь мир. Об этом глава государства заявил в интервью ТСН.

Обратите внимание Все за, чтобы остановить войну на востоке, – Зеленский

Еще одна площадка для переговоров

Президент заявил, что США заинтересованы в том, чтобы присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако речь идет не о нормандском формате, а о новой площадке. Но такая система может иметь риски.

Здесь очень сложный и тонкий хирургический процесс – как не потерять нормандский формат, потому что ты ничего не построив, можешь разрушить то, что есть. Для нас это крайне важно – не потерять,

– заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что кроме США, в переговорах по урегулированию конфликта заинтересованы и другие международные партнеры Украины – в том числе и президент Франции Эмануэль Макрон.

Также глава государства заявил, что во время разговора с Джо Байденом обсудил вопросы "слияния" интересов Украины и другие угрозы нашему суверенитету. Лидер Белого дома подчеркнул, что такого не произойдет.

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