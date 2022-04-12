Россия завершает переброску 41 армии и 90 танковой дивизии на границу с Украиной
12 апреля 2022 , 19:44Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Российские оккупанты готовятся нанести новый удар. Враг перегруппировал силы и попытается оккупировать Восток Украины.
Россия хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этой цели враг собирает свои силы в регионе и готовится к масштабному наступлению.
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Передислокация россиян
В Генштабе ВСУ сообщили, что в настоящее время россияне завершают перемещение 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Они прибывают в районы Белгородской и Воронежской областей.
Храбрые воины ВСУ знают обо всех планах врага и готовы дать отпор российским оккупантам.
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