Россия завершает переброску 41 армии и 90 танковой дивизии на границу с Украиной

Российские оккупанты готовятся нанести новый удар. Враг перегруппировал силы и попытается оккупировать Восток Украины.

Россия хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этой цели враг собирает свои силы в регионе и готовится к масштабному наступлению.

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Передислокация россиян

В Генштабе ВСУ сообщили, что в настоящее время россияне завершают перемещение 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Они прибывают в районы Белгородской и Воронежской областей.

Храбрые воины ВСУ знают обо всех планах врага и готовы дать отпор российским оккупантам.

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