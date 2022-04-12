Росія хоче повністю захопити Донецьку та Луганську області. Задля цієї мети ворог збирає свої сили у регіоні та готується до масштабного наступу.

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Передислокація росіян

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі росіяни завершують переміщення 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Вони прибувають у райони Бєлгородської та Воронезької областей.

Хоробрі воїни ЗСУ знають про усі плани ворога та готові дати відсіч російським окупантам.

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