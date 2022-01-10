Россия в Женеве потребовала от НАТО гарантий, что Украина никогда не вступит в Альянс. Страна-агрессор цинично заявила, что это якобы вопрос нацбезопасности для России.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков говорит, что эта тема для Москвы – очень важна.

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Очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса.

– заявил Рябков.

Он дерзко добавил, что Россия хочет, чтобы на мадридском саммите НАТО отозвали формулу, принятую в Бухаресте в 2008 году.

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