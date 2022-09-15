Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он также отметил, что нам не нужно думать, что в россии этого не понимают, оккупанты очень хорошо знают энергосистему Украины, более того – это открытые данные.

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Соответственно нам было бы логично готовиться к возможным последующим ударам. Не нужно тешить себя иллюзиями, ведь россияне продолжат атаковать,

– говорит специалист.

По его словам, если мы говорим о защите АЭС, то она там высокая и включает и защиту от ракетных ударов.

"Есть и меньшие объекты – это ТЭЦ, мы видели, как оккупанты атаковали Луганскую ТЭЦ, Углегорскую ТЭЦ и т.д. Удары по тепловым электростанциям будут, в этом есть риски. Ведь очень трудно обеспечить все эти объекты ПВО, например", – объясняет специалист.

По мнению Юрия Корольчука, нужно быть готовыми к тому, что россияне продолжат наносить похожие удары.

Подробнее об уязвимости украинской энергосистемы: смотрите видео

Эта зима будет тяжелой

Враг действует очень коварно, уже все поняли, что у него нет ничего святого. Поэтому удары по энергетическому комплексу являются вполне реальными. Как сохранить тепло в доме и не замерзнуть зимой, читайте в материале с советами специалистов на 24 канале.