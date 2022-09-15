Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він також зазначив, що нам не треба думати, що в росії цього не розуміють, окупанти дуже добре знають енергосистему України, ба більше – це відкриті дані.

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Відповідно, нам було б логічно готуватися до можливих подальших ударів. Не потрібно тішити себе ілюзіями, адже росіяни продовжать атакувати,

– каже фахівець.

За його словами, якщо ми говоримо про захист АЕС, то він там високий і включає й захист від ракетних ударів.

"Є й менші об’єкти – це ТЕЦ, ми бачили, як окупанти атакували Луганську ТЕЦ, Вуглегірську ТЕЦ тощо. Удари по теплових електростанціях будуть, у цьому є ризики. Адже дуже важко забезпечити всі ці об'єкти ППО, наприклад", – пояснює фахівець.

На думку Юрія Корольчука, потрібно бути готовими до того, що росіяни продовжать завдавати схожі удари.

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