Россия зовет мир на "дно"

Узурпатор Лукашенко признал оккупированный Крым частью РФ. Искусственный интеллект Чемезова станет давать советы силовикам как разгонять протесты и искать в соцсетях и СМИ «генераторов возбуждения общественного мнения». Путин опять ругал мировую систему капитализма и требовал равной справедливости для всех, намекая на признание "ДНР" и "ЛНР".

Лукашенко сообщил, что собирается в Крым и заявил, что полуостров является территорией России как "де-факто", так и "де-юре".

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Лукашенко загнан в угол

Беларусь, таким образом, стала первой и единственной европейской страной признавшей оккупацию Крыма. До этого Крым признали частью РФ: Венесуэла, Куба, Никарагуа, КНДР, Сирия, Судан, Палестина и Афганистан.

Причины этого шага Лукашенко – на поверхности. После того, что произошло в августе 2020 года, Александр Григорьевич потерял несколько важных вещей. Во-первых, он полностью утратил легитимность. Превратился в узурпатора, самозванца и оккупанта. Во-вторых, как следствие, он потерял свою пресловутую многовекторность и способность маневрировать между Россией и Западом. В-третьих, оказавшись на 100% зависящим от путинской России, он потерял возможность сопротивляться поглощению со стороны путинской России.

Но узурпатор не сдается. Суверенитет Беларуси Лукашенко будет сдавать по капельке.

Признание им Крыма – это капелька суверенитета Беларуси, которую Лукашенко преподнес Путину на блюдечке с голубой каемочкой в обмен на финансовую, военную и политическую поддержку.

Полицейское государство играет в диджитализацию

А в это время гарант политического и физического существования беларусского диктатора Владимир Путин выступал на 3-м Инвестиционном Форуме ВТБ Капитал под названием "Россия зовет". Центральная тема Форума звучит глубоко и несколько туманно: "Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития". Но прежде чем перейти к тому, о чем говорил Путин, надо привести несколько практическимиих примеров этого переосмысления приоритетов.

Пример первый. "Ростех" разрабатывает специальное программное обеспечение (СПО), которое поможет федеральным и региональным властям предсказывать массовые беспорядки, а также предотвращать их эскалацию. Для этого система будет анализировать сообщения в СМИ, данные социальных сетей, "умных" камер и других источников. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий.

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А еще искусственный интеллект, создаваемый в конторе Чемезова, станет заниматься поиском "генераторов возбуждения общественного мнения".

И все это за какие-то жалкие 97 миллиардов рублей.

Выделим несколько наиболее богатых идей и последствий этого проекта.

Идея первая: искусственный интеллект станет рекомендовать силовикам порядок действий. В случае чего силовик не виноват – это искусственный интеллект велел бить и калечить мирных демонстрантов.

Идея вторая – охота на ЛОМов. Заявленный в качестве цели поиск "генераторов возбуждения общественного мнения" означает, что бунтарем и смутьяном объявляется всякий, кто напишет статью, "возбудившую общественное мнение", то есть, привлекшую внимание достаточно большого числа людей.

Любой человек, мысли которого разделяет достаточно большое число людей, становится мишенью. Так было всегда, но теперь под практику подведена теория, и практика охоты на ЛОМов ставится на поток.

Впрочем, есть надежда, что эти 97 ярдов просто украдут, а про весь этот проект скоро забудут. Тем более, что источники протестов и их генераторы известны без всякого искусственного интеллекта. Тоже мне бином Ньютона!

Генераторами протестов являются, во-первых, администрация президента и ЦИК, которые организуют массовые фальсификации выборов.

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Во-вторых, Государственная дума и Совет Федерации, которые принимают дебильные законы, ухудшающие жизнь граждан и вызывающие их справедливое возмущение.

В-третьих, чиновные взяточники и коррупция, порождающая нищету и чудовищную социальную несправедливость.

Куда зовет Россия

Ну, и наконец, главный источник и генератор протестов – тот, который вчера много говорил на форуме со смешным названием "Россия зовет". Кстати, а куда и кого зовет Россия? Многих правящий в России режим зовет на тот свет. За последний год смертность в России стала рекордной с 1945 года. С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек.

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Худшие показатели были только во времена "Великой Отечественной войны". Убыль населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является рекордным показателем за последние 20 лет.

Выступление Путина на форуме "Россия зовет" надо рассматривать сквозь призму происходящего в стране и за ее пределами, руководствуясь принципом: "нет текста вне контекста". Вот сидит маленький человечек, рассуждает о порочности современной системы капитализма. А у него в подведомственной стране в это время люди мрут как мухи со скоростью, выше которой только смертность в годы 2-й мировой.

Этот человечек бросает многозначительное "пока", говоря о непризнанных террористических анклавах "ДНР" и "ЛНР", прозрачно намекая на их скорое признание.

А в это время 55 государств-участников Организации по запрещению химического оружия в очередной раз тычут его носом в применение химического отравляющего вещества против Алексея Навального 20 августа 2020 года.

Человечек возмущается тем, что у каких-то стран существует избирательный подход к выбору политических и торговых партнеров. Ему надо чтобы мир признал и усадил за общий стол Лукашенко, Талибан, Асада, главарей "ДНР" и "ЛНР".

Мир поляризуется. На одном полюсе оформляется в виде нового института саммит демократий. На другом – интернационал диктатур и узурпаторов, который сколачивает Путин. Это и есть ответ на вопросы, кого, куда и зачем зовет путинская Россия…