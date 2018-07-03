Россия будет под американскими санкциями, пока Крым не вернут Украине, – Белый дом

Соединенные Штаты Америки не признают российскую власть в Крыму и оставят в силе санкции против РФ, пока полуостров не вернут Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

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Мы не признаем попытки России присоединить Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России из-за Крыма будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине,

– отметила представитель Белого дома.

Добавим, что ранее советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон отметил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля. На встрече американский и российский лидеры не собираются обсуждать украинский вопрос.