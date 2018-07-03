Росія буде під американськими санкціями поки Крим не повернуть Україні, – Білий дім
Сполучені Штати Америки не визнають російську владу у Криму та залишать у силі санкції проти РФ допоки півострів не повернуть Україні.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на брифінгу.
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Ми не визнаємо спробу Росії приєднати Крим. Ми не згодні з Росією. Наші санкції щодо Росії за Крим залишатимуться в силі доти, поки Росія не поверне півострів Україні,
– зазначила представниця Білого дому.
Додамо, що раніше радник з питань національної безпеки США Джон Болтон зазначив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня. На зустрічі американський та російський лідери не збираються обговорювати українське питання.
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