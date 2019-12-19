Россия дискредитирует результаты нормандской встречи, – эксперт

Россия использует обмен пленными, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но обмен состоится, поскольку, если Россия заблокирует процесс, то этим усилит позиции Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Россия давит на Украину, потому что на нормандской встрече в Париже не достигла своих целей по имплементации формулы Штайнмайера и предоставлению Донбассу особого статуса. Зато Украина лишь на год продлил закон об особом статусе ОРДЛО. Без внесения изменений в Конституцию,

– рассказывает Дмитрий Снегирев.

Таким образом, отмечает эксперт, Россия пытается дискредитировать результаты нормандского саммита и играет на повышение субъектности оккупационных администраций. Кремль, по словам Снегирева, дает понять, что Киев должен списки на обмен согласовывать с оккупационными администрациями. Чтобы де-факто и де-юре эти сепаратистские образования стали участниками процесса.

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При этом, отмечает специалист, оккупационные администрации намеренно подают на обмен тех, кого Украина не может выдать. Кто или вообще не причастен к интервенции на востоке Украины, или осужден за тяжкие преступления. Таких преступников, согласно украинскому законодательству, мы не выдаем. К примеру, в списках 11 представителей "Беркута". И это дало возможность России обвинить Украину в срыве обмена пленными.

Кремль искусственно затягивает обмен пленными, чтобы обвинить Украину. Но обмен состоится. Здесь наши позиции сильные. До нового года, очевидно, согласуют только списки. Если не будет обмена и разведения войск, то проигрывает Россия,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Украина в таком случае может заявить, что инициирует идеи о прекращении военного конфликта, а Россия блокирует минские соглашения и результаты нормандского саммита, добавляет он.

Что известно об обмене пленными? На нормандском саммите в Париже удалось достигнуть согласия по следующим вопросам:

Обмен пленными : до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех";

: до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех"; Следующая встреча в нормандском формате . Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца;

. Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца; Разведение сил . До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.

. До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске. Прекращение огня. Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

Впрочем, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны не смогли согласовать обмен пленными. Одна из причин – несогласованность списков.



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