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      Россия дискредитирует результаты нормандской встречи, – эксперт

      32 Читати новину українською
      Россия затягивает обмен пленными намеренно, чтобы давить на Украину / gettyimages.com

      Россия использует обмен пленными, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но обмен состоится, поскольку, если Россия заблокирует процесс, то этим усилит позиции Украины.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Россия давит на Украину, потому что на нормандской встрече в Париже не достигла своих целей по имплементации формулы Штайнмайера и предоставлению Донбассу особого статуса. Зато Украина лишь на год продлил закон об особом статусе ОРДЛО. Без внесения изменений в Конституцию,
      – рассказывает Дмитрий Снегирев.

      Таким образом, отмечает эксперт, Россия пытается дискредитировать результаты нормандского саммита и играет на повышение субъектности оккупационных администраций. Кремль, по словам Снегирева, дает понять, что Киев должен списки на обмен согласовывать с оккупационными администрациями. Чтобы де-факто и де-юре эти сепаратистские образования стали участниками процесса.

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      При этом, отмечает специалист, оккупационные администрации намеренно подают на обмен тех, кого Украина не может выдать. Кто или вообще не причастен к интервенции на востоке Украины, или осужден за тяжкие преступления. Таких преступников, согласно украинскому законодательству, мы не выдаем. К примеру, в списках 11 представителей "Беркута". И это дало возможность России обвинить Украину в срыве обмена пленными.

      Кремль искусственно затягивает обмен пленными, чтобы обвинить Украину. Но обмен состоится. Здесь наши позиции сильные. До нового года, очевидно, согласуют только списки. Если не будет обмена и разведения войск, то проигрывает Россия,
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      Украина в таком случае может заявить, что инициирует идеи о прекращении военного конфликта, а Россия блокирует минские соглашения и результаты нормандского саммита, добавляет он.

      Что известно об обмене пленными? На нормандском саммите в Париже удалось достигнуть согласия по следующим вопросам:

      • Обмен пленными: до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех";
      • Следующая встреча в нормандском формате. Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца;
      • Разведение сил. До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.
      • Прекращение огня. Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

      Впрочем, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны не смогли согласовать обмен пленными. Одна из причин – несогласованность списков.

      обмін полоненими
      Сколько украинцев остаются в русском плену / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Путин Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Обмен пленными Нормандская встреча 2019
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