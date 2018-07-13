Россия должна освободить Сенцова, – Фриланд

Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд поддержала украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в заключении в РФ.

Глава канадского МИД опубликовала сообщение на своей странице в Twitter.

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Сегодня исполняется 60 день с тех пор, как украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку. Мы очень обеспокоены его состоянием. Россия должна освободить его и всех других политических заключенных,

– написала Фриланд.

Добавим, что накануне впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодания он изрядно постарел и похудел.