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Росія повинна звільнити Сенцова, – Фріланд

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Христя Фріланд закликала звільнити Сенцова
Христя Фріланд закликала звільнити Сенцова / golos-ameriki.ru

Міністр закордонних справ Канади Христина Фріланд підтримала українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в ув'язненні в РФ.

Очільниця канадського МЗС опублікувала допис на своїй сторінці у Twitter.

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Сьогодні минає 60 день з тих пір, як український режисер Олег Сенцов оголосив голодування. Ми дуже занепокоєні його станом. Росія повинна звільнити його та всіх інших політичних в'язнів,
– написала Фріланд.

Додамо, що напередодні вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

 

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов Канада Христя Фріланд
Джерело: 24 канал
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