Россия должна почувствовать жесткие последствия за агрессию в Украине и мире, – Литва

Российская Федерация должна чувствовать жестокую реакцию международного сообщества из-за своей агрессии в Украине, а также провокационных действий в других регионах.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе добавил, что Евросоюз и в дальнейшем будет принимать меры, чтобы остановить враждебность Кремля, передает "Европейская правда".

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Должны быть очень четкие последствия – дипломатические, политические, финансовые. Это – наша задача. Мы не можем легитимизировать то, что незаконно. Мы не можем создавать прецеденты на будущее, так как такое может произойти еще где-то,

– отметил глава МИД Литвы.

Важным шагом является продолжение экономических санкций против России за провокации, открытое нападение на украинском корабле и моряков в Керченском проливе.

Также важно, чтобы Евросоюз в координации с Соединенными Штатами и Канадой одновременно применяли санкции против России. Это продемоструе их единство в борьбе с агрессией Москвы.

Как мир реагирует на агрессию России в Украине?​

Европейский союз, США и Канада 15 марта ударили по России новыми санкциями. Прежде всего – за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В "черные списки" попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон", пограничники, участвовавшие в захвате моряков ВМС, чиновники, оборонные компании и приближенные к Путину лица. 16 марта новые санкции против РФ ввела и Австралия.



Международное сообщество также призывает Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?​

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.