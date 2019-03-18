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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Росія має відчути жорсткі наслідки за агресію в Україні та світі, – Литва

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      Росія має відчувати політичні і фінансові наслідки своєї агресії в Україні та світі
      Росія має відчувати політичні і фінансові наслідки своєї агресії в Україні та світі / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація має відчувати реакцію міжнародної спільноти через свою агресію в Україні, а також провокативні дії в інших регіонах. Найкращий спосіб реагувати на її ворожі дії – посилювати та запроваджувати нові санкції.

      Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі додав, що Євросоюз має і надалі вживати заходи, аби зупинити ворожість Кремля, передає "Європейська правда".

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      Мають бути дуже чітки наслідки – дипломатичні, політичні, фінансові. Це – наше завдання. Ми не можемо легітимізувати те, що незаконно. Ми не можемо створювати прецеденти на майбутнє, тому що таке може статися ще десь,
      – наголосив глава МЗС Литви.

      Важливим кроком є продовження економічних санкцій проти Росії за провокації, відкритий напад на українські кораблі та моряків у Керченській протоці.

      Також важливо, аби Євросоюз у координації зі Сполученими Штатами та Канадою одночасно застосовували санкції проти Росії. Це продемонструє їхню єдність у боротьбі з агресією Москви.

      Як світ реагує на агресію Росії в Україні?Європейський союз, США та Канада 15 березня вдарили по Росії новими санкціями. Насамперед – за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. До "чорних списків" потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон", прикордонники, які брали участь в захопленні моряків ВМС, чиновники, оборонні компанії та наближені до Путіна особи. 16 березня нові санкції проти РФ запровадила й Австралія.

      Міжнародна спільнота також закликає Росію негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і повернути захоплені судна.

      Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Литва Конфлікт в Азовському морі Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 Канал
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