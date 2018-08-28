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Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании в Украине, – Порошенко

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Порошенко заявил о необходимости разработки механизма для предотвращения вмешательства РФ в дела Украины
Порошенко заявил о необходимости разработки механизма для предотвращения вмешательства РФ в дела Украины / 24 канал

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать достижения Киева, чтобы посеять уныние среди граждан и усталость от европейского выбора. Следовательно, чтобы это предупредить, Украина должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать с ними усилия.

Такое заявление политик сделал во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений.

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В частности, он отметил, что сейчас наступает самый критический момент, поскольку демократический мир вступает в новый избирательный цикл.

"Приближается избирательная кампания в Украине. Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч, фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. И у меня нет сомнений, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши достижения, чтобы посеять уныние среди граждан и усталость от европейского выбора", – подчеркнул гарант.

По его словам, Украина должна быть готова дать отпор этому, изучив законодательный и исполнительный опыты и шаги эффективности в каждой стране.

Россия хорошо набила себе руку в других странах. Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве. Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма для предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан,
– отметил президент.

В то же время глава Украинского государства добавил, что следует обратить особое внимание на те страны, которые уже имеют соответствующие наработки. Так, по словам Порошенко, очень интересен опыт Парижа и Берлина.

"Прошу отработать возможность привлечения немецких, французских, американских экспертов для подготовки аналогичных законодательных инициатив в Украине. Могу отметить: международная помощь будет нам не лишней. Вопрос – чрезвычайно чувствительный, поскольку требует сохранения баланса между требованиями нацбезопасности и уважением к демократическим ценностям. Безусловно лучшим антидотом против российской ядовитой пропаганды должна стать наша ориентированность на результат", – подытожил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что все уже готово, чтобы действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией было прекращено в ближайшее время.

Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019
Источник: 24 канал
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