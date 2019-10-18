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      Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии, – Генштаб ВСУ

      374 Читати новину українською
      Алексей Таран
      Алексей Таран / Укринформ

      С 2014 года Украина поддерживает и наращивает боевые возможности воинских частей, чтобы дать достойный отпор вооруженной агрессии России. Результаты этого – заметны, впрочем, враг не медлит: сейчас оккупанты готовятся к усилению противостояния.

      В начале агрессии Украина начинала отвоевывать свою территорию с четырьмя батальонно-тактическими группами на все Вооруженные силы, однако ежегодно постоянно увеличивала потенциал. Об этом рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ полковник Алексей Таран в интервью "Українському тижню".

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      Сегодня, по его словам, основное бремя в этой войне лежит на Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых и командовании морской пехоты ВМС, и они имеют достаточный боевой комплект. Впрочем, враг тоже укрепляет свои позиции и готовится к усилению агрессии.

      Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии,
      – отметил Таран.

      В свою очередь, Вооруженные силы готовятся к отпору по всей границе Украины.

      "Сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", – успокаивает военнослужащий.

      окуповані території Донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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