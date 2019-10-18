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      Росія готується до широкомасштабної воєнної агресії, – Генштаб ЗСУ

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      Олексій Таран
      Олексій Таран / Укрінформ

      Від 2014 року Україна підтримує та нарощує бойові спроможності військових частин, аби дати гідну відсіч збройній агресії Росії. Результати цього – помітні, втім, ворог не зволікає: зараз окупанти готуються до посилення протистояння.

      На початку агресії Україна починала відвойовувати свою територію з чотирма батальйонно-тактичними групами на всі Збройні сили, проте щороку постійно збільшувала потенціал. Про це розповів заступник начальника Генштабу ЗСУ полковник Олексій Таран в інтерв’ю "Українському тижню".

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      Сьогодні, за його словами, основний тягар у цій війні лежить на Сухопутних військах, Десантно-штурмових та командуванні морської піхоти ВМС, і вони мають достатній бойовий комплект. Втім, ворог теж укріплює свої позиції та готується до посилення агресії.

      Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні. Це стосується не лише лінії зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму та Бессарабії,
      – наголосив Таран.

      Своєю чергою, Збройні сили готуються до відсічі по всьому кордону України.

      "На сьогодні ми маємо достатню кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати та керувати військами на цих важливих напрямках", – заспокоює військовослужбовець.

      окуповані території Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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