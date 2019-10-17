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      Військові покращують позиції та крізь каміння проривають нові траншеї: репортаж з передової

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      Доба на передовій, на щастя, минула без втрат, проте окупанти продовжують стріляти майже по всій лінії фронту. Проте українські військові кажуть, що ворог стріляє швидше від страху, бо дуже не вигідно облаштували свої ближчі позиції – в трубу наших розвідників все проглядається.

      Вороги нахабніють, коли туман покриває території

      Військовослужбовець Олександр розповідає, в 2017 році під час першої ротації він стояв на цій же позиції поблизу Новозванівки. Тоді відстань до бойовиків була більша. За 2 роки вороги облаштувалися у так званій сірій зоні, та там сидять тихенько.

      Доба на фронті: Бойовики нещадно гатять по позиціях ЗСУ

      Та поки дії противника не несуть загрози – вогонь по них не відкривають, але тримають на прицілі. Єдине перешкода, що через особливість місцевості часто затягує територію густим туманом. Тоді противник нахабніє.

      Виявити противників допомагають собаки

      А кілька днів тому найманці спробували вийти на так звану прогулянку. Та близько підійти – зась. Не дали чотирилапі помічники. Тут їх по декілька на кожному спостережному пункті.

      Собаки, які допомагають військовим на Донбасі
      Собаки, які допомагають військовим на Донбасі

      Бойовики проходились, продивлялись, коли туман вийшов. Але собаки якраз почули шум в очереті та почали гавкати, і ми їх виявили та дали відсіч, – сказав військовий Сергій.

      Українські бійці покращують свої позиції та співають пісні про рідну землю

      А поки настала тимчасова тиша, оборонці покращують позиції і будують нові. Останні кілька тижнів крізь каміння проламують траншеї. Хоч війна – робота виснажлива, оборонці налаштовані рішуче, кажуть, що завжди до всього готові.

      Щоб якось відпочити та на мить забути, що навколо війна, Олександр бере до рук гітару та грає українську пісню, нагадуючи, чия це земля.

      Як військовий співає українську пісню: дивіться відео 24 каналу

       

      blog_ava
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      17 жовтня
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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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