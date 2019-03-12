Россия готовится к войне с НАТО, – разведка Эстонии

Единственная серьезная угроза безопасности Эстонии исходит от Российской Федерации. В разведке Эстонии уверены, что вооруженные силы РФ готовятся к крупному военному конфликту с НАТО.

Общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялись, несмотря на события в Грузии, в Украине, в Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше, говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии.

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В разведке Эстонии считают, что если что-то неожиданное случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или его режимом, то будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению Белоруссии в демократически прозападную страну.

Эстония – член НАТО, поэтому для России атаковать альянс со стороны прибалтийских стран будет легче.

Эстония должна быть готова к военному вторжению со стороны России, даже если конфликт между Россией и НАТО начнется в любой другой точке мира,

– указано в докладе.

Глава отдела по инвестициям Минобороны Эстонии Кусти Салим заявлял, что Эстония ведет подготовку к войне.