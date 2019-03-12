Росія готується до війни з НАТО, – розвідка Естонії

Єдина серйозна загроза безпеки для Естонії виходить від Російської Федерації. У розвідці Естонії впевнені, що збройні сили РФ готуються до значного військового конфлікту з НАТО.

Загальний порядок російських військових навчань і їх сценарії не змінювались, незважаючи на події в Грузії, в Україні, в Сирії, а також санкції і розгортання сил НАТО в Прибалтиці і Польщі, йдеться у доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії.

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У розвідці Естонії вважають, що якщо щось несподіване трапиться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком особисто або його режимом, то буде великий ризик швидких воєнних дій з боку Росії, аби перешкодити перетворенню Білорусії в демократично прозахідну країну.

Естонія – член НАТО, тож для Росії атакувати альянс з боку прибалтійських країн буде легше.

Естонія повинна бути готова до військового вторгнення з боку Росії, навіть якщо конфлікт між Росією і НАТО розпочнеться в будь-якій іншій точці світу,

– зазначено у доповіді.

Голова відділу з оборонних інвестицій Міноборони Естонії Кусти Салим заявляв, що Естонія веде підготовку до війни.