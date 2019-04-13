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      Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам

      22 Читати новину українською
      Захваченные украинские военнослужащие в суде в Москве, январь 2019
      Захваченные украинские военнослужащие в суде в Москве, январь 2019 / krymr.com

      Российская Федерация планирует продлить арест 24 пленным украинским морякам, которых уже более 100 дней незаконно удерживают за решеткой.

      Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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      По его данным, 15 апреля в Лефортово поступят материалы для обоснования ходатайства, а уже 17 апреля состоятся судебные заседания.

      Как и в январе, Лефортовский районный суд Москвы будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями в "две смены",
      – отметил Полозов.

      Как украинские моряки оказались в плену в России?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".

      В российский плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей.

      Украинцы объявили себя военнопленными. Этом 24 января признали и в резолюции ПАСЕ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
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